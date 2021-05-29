رونالدو يوجه رسالة لبيرلو بعد إقالته من يوفنتوس

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على توجيه رسالة لأندريا بيرلو، المدير الفني السابق لليوفي، عقب قرار إقالته من السيدة العجوز.وأعلن يوفنتوس صباح أمس الجمعة، إقالة بيرلو من منصبه كمدير فني ليوفنتوس، كما أعلن تعيين ماسيمليانو أليجري مديرا فنيا للفريق، ليقود البيانكونيري بداية من الموسم الجديد، وفق ما ذكر موقع "كووورة".ونشر رونالدو صورة تجمعه ببيرلو عبر حسابه على "انستغرام"، وعلق عليها: "شكرًا لك مايسترو، لقد كان شرفًا لي أن أتدرب تحت قيادتك".جدير بالذكر أن بيرلو كان قد تولى المهمة الفنية ليوفنتوس في الصيف الماضي، وقاد الفريق لموسم واحد فقط، توج خلاله بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.وعاد أليجري ليقود يوفنتوس بعد عامين من إقالته من اليوفي، حيث كان قد توج بالعديد من الألقاب مع السيدة العجوز، ففاز بالدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الإيطالي مرتين.