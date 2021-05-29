رياضة

‏تشيلسي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

Lebanon 24
29-05-2021 | 18:16
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توّج تشيلسي بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا، السبت، بعد فوزه بهدف نظيف على مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب بورتو في البرتغال.
وهذا هو اللقب الثاني لتشيلسي بدوري أبطال أوروبا، بعد أن هزم بايرن ميونيخ بضربات الترجيح في نهائي 2012.
وقد تفوق الفريق اللندني على السيتي في مرتين سابقتين هذا الموسم، واحدة في الدوري الإنجليزي والثانية في نهائي كأس الاتحاد.
وحضر المباراة 16500 من مشجعي الفريقين ومحبي كرة القدم.
وخاض الفريقان المباراة بتشكيلة كاملة من اللاعبين.
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