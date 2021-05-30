فيديو ساخر.. شاهدوا فيرنر يواصل مسلسل إهدار الفرص في دوري الأبطال

واصل الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي مسلسل إهدار الفرص الحقيقية للتسجيل، في مباراته أمام مانشستر سيتي (1-0) يوم أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي لموقع قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" مقطع فيديو ساخرا من تيمو فيرنر، الذي أضاع الكثير من الفرص السانحة للتسجيل.
وأنقذ الألماني الآخر كاي هافيرتز مواكنه فيرنر من المأزق، بإحرازه هدف الفوز "الذهبي" الوحيد للفريق اللندني، في الدقيقة 42 من من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو.