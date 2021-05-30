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رياضة
كونتي يتحدث باللغة العربية.. ماذا قال عن أشرف حكيمي؟ (صورة)
Lebanon 24
30-05-2021
|
08:00
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دعم المدرب السابق لنادي إنتر ميلان، الإيطالي أنطونيو كونتي، أنباء رحيل الظهير المغربي أشرف حكيمي، عن صفوف "النيراتزوري" عند فتح نافذة انتقالات اللاعبين لهذا الصيف.
ونشر كونتي عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له مع أشرف حكيمي، وعلق عليها باللغة العربية قائلا: "يبدو أن حكيمي هو الضحية القادمة" لإنتر ميلان.
وكان كونتي، رحل عن تدريب إنتر ميلان منذ أيام قليلة، بسبب رفضه سياسة خفض النفقات وبيع النجوم.
وزعمت تقارير عديدة مؤخرا أن باريس سان جيرمان يرغب بقوة في التعاقد مع حكيمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأن المفاوضات جارية بين الطرفين.
وقالت تقارير إيطالية إن هناك اتصالات جارية بين إنتر وباريس في الساعات الأخيرة، ويناقشان إجراء صفقة محتملة تتراوح قيمتها من 50 إلى 60 مليون يورو.
ولعب حكيمي دورا مؤثرا في حصول إنتر على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، لكن الوضع المالي الصعب لـ"النيراتزوري"، يجبره على بيع اللاعب المغربي البالغ عمره 22 عاما.
المصدر: روسيا اليوم
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