رياضة

مولر: عودتي لألمانيا مشروع قصير الأجل

Lebanon 24
30-05-2021 | 14:00
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يرى توماس مولر نجم بايرن ميونخ عودته للمنتخب الألماني كمشروع يمتد لستة أسابيع استعدادا ليورو 2020، ولا يتعامل مع الأمر بأي إطار آخر.

وقال مولر اليوم الأحد على هامش معسكر الماكينات في سيفيلد بالنمسا: "التفكير فيما هو أبعد من ذلك ليس في تفكيري مطلقا حتى لو كنت أدرك أن هانز فليك سيكون مدربي".

وقرر يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني استدعاء مولر (31 عاما) وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند خلال يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام بفعل جائحة كورونا، بعد استبعادهما من الفريق منذ مطلع عام .2019

وأوضح مولر "تشعر بالامتنان لحصولك على فرصة المساهمة في صحوة الكرة الألمانية.. سعيد بحصولي على هذه الفرصة".

وأكد مولر أن أي شعور بالإحباط من قرار لوف باستبعاده بات في طيات الماضي، "كنت أتمنى لو سار الأمر بشكل مختلف لكني تفهمت الأمر، المسألة تتعلق بكيفية تطبيق الأمر".

وساهم مولر وهوميلز وجيروم بواتينج في تتويج ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 لكن لوف قرر فجأة استبعادهم، لكن مولر اعترف بأنه لم يكن في أفضل حالاته لدى استبعاده.

ولكن عندما تولى فليك تدريب بايرن في 2019 أعاد مولر اكتشاف ذاته، ليدخل مجددا في حسابات لوف الذي سيرحل عن تدريب المنتخب الألماني عقب يورو 2020 ليخلفه فليك في المنصب.

وأشار مولر الذي شارك في 100 مباراة مع منتخب بلاده "لدي شعور بأن كلاهما يرغب في الشيء ذاته، النجاح الأكيد للأسابيع الستة المقبلة".
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