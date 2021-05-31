رياضة

بعد كولومبيا.. استبعاد الأرجنتين من استضافة كوبا أميركا

Lebanon 24
31-05-2021 | 02:00
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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، أمس الأحد، استبعاد الأرجنتين من استضافة كأس كوبا أميركا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها.

وأضاف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم أنه سيدرس العروض المقدمة من الدول الأخرى لاستضافة البطولة.
وفي 21 أيار الجاري، استبعد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم كولومبيا من استضافة البطولة، بسبب الاحتجاجات المحلية.

البطولة التي كانت ستنطلق في بوينس أيرس في 13 حزيران المقبل، كانت ستقام في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام، هما الأرجنتين وكولومبيا.
وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في العاشر من تموز، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.
وبعد استبعاد كولومبيا، عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي انطلقت في نهاية نيسان وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.
المصدر: "سكاي نيوز
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