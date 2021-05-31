مصير رونالدو مع يوفنتوس تكشفه صديقته جورجينيا.. هذا ما قالته

كشفت جورجينيا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمراً أساسياً يتعلق بمستقبل "الدون" مع نادي "يوفنتوس" الإيطالي.ووفقاً للتقارير، فإنّ كلام رودريغيز جاء أثناء تصويرها لأحد المسلسلات الوثائقية مع شبكة "نتفليكس" في إسبانيا.وفي إطار ردها على سؤال شخص عمّا إذا كان رونالدو سيغادر يوفنتوس في الصيف المقبل عقب انتهاء عقده، كشفت رودريغيز أنّ اللاعب البرتغالي سيستمر مع النادي الإيطالي، وقالت: "إنه سيبقى"، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا".ويأتي هذا التعليق بعد الكثير من الشائعات التي كانت تشير إلى أنّ اللاعب البرتغالي سيغادر النادي الذي انضمّ إليه في العام 2018. فخلال الشهور الماضية، برزت الكثير من التكهنات بشأن استمرارية رُونالدو مع "يوفنتوس"، حتى أن والدة اللاعب قالت إنه سيعود إلى البرتغال رفقة فريق سبورتينغ لشبونة.ووسط كل ذلك، فإن كلام رودريغيز جاء ليحسم الجدل، ويؤكد أنّ رُونالدو باقٍ مع فريقه الحالي، خصوصاً إنه كان مرشحاً للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وانضم كريستيانو رُونالدو (36 عاماً) إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد، براتب سنوي قدره 31 مليون يورو. وخلال تلك الفترة شارك "الدون" في 133 مباراة سجل فيها 101 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين، وتوج هدافا للدوري في الموسم المنصرم، برصيد 29 هدفاً.