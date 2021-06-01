رياضة

بعد حصده لقب أفضل لاعب.. إنتر يحدد سعرا خياليا لبيع لوكاكو

Lebanon 24
01-06-2021 | 02:00
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أكدت تقارير إنكليزية، أن نادي إنتر ميلان، وضع شرطا كبيرا للاستغناء عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لصالح تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وفاز روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، أمس الاثنين، بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ونال مهاجم بلجيكا الجائزة الرسمية لأفضل لاعب بالكالتشيو، بعد أن سجل 24 هدفا بالدوري وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليساعد إنتر في تحقيق اللقب لأول مرة خلال 11 عاما.

كان لوكاكو لعب في صفوف تشيلسي عام 2011 لكنه لم يشارك سوى في 15 مباراة، وانضم في 2014 إلى إيفرتون، وقضى معه 3 أعوام، قبل ينتقل إلى مانشستر يونايتد، ومنه إلى إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن إنتر ميلان لن يقبل بأقل من 100 مليون إسترليني للاستغناء عن لوكاكو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تمام الصفقة فإن لوكاكو سيكون أغلى لاعب في البريميرليغ.

وأفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي وضع ميزانية ضخمة وصلت إلى 200 مليون إسترليني، لإبرام تعاقدات جديدة هذا الصيف.

وتوج تشيلسي مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي.
المصدر: سبوتنيك
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