رياضة

بعد صراع مع المرض.. وفاة مدرب لبناني تاريخي (صورة)

Lebanon 24
01-06-2021 | 00:22
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توفي المدرب التاريخي لنادي الأنصار ومنتخب لبنان لكرة القدم الحاج عدنان الشرقي فجر اليوم الثلاثاء في المستشفى العسكري بعد صراع مع المرض.
 
 
 
هو لاعب ومدرب واداري وصحافي. لم يتنفس في كل ما فعل الا كرة القدم. وذاع صيته وصولا الى ادخال اسم ناديه كتاب "غينيس" للأرقام القياسية في عدد مرات احراز الدوري اللبناني بـ 12 لقبا بينها 11 تواليا. وقد عزز الانصار رقمه لاحقا الى 14 لقبا بينها "الثنائية" الدوري والكأس في الموسم الحالي.

 
 
وحظي الشرقي بتكريم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أيار 2009 من قبل الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام العبدالله.

 
اسطورة وحكاية في الانصار والمنتخب الوطني (تصفيات مونديال 1994)، وصانع لاعبين ونجوم. ارتبط اسمه بمنطقة الطريق الجديدة وبملعبها البلدي القديم والجديد، وكان أحد معارضي هدمه وقد نجح بذلك مع كوكبة من رفاقه الانصاريين.
 
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