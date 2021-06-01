رياضة

الشحف ينعى المدرب عدنان الشرقي

Lebanon 24
01-06-2021 | 04:32
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نعى أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، المدرب التاريخي لنادي الأنصار ومنتخب لبنان لكرة القدم الحاج عدنان الشرقي الذي توفي فجراً بعد صراع مع المرض. 
 
وقال الشحف: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف المغفور له الراحل الحاج عدنان الشرقي، سائلاً الله الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر"، معبراً عن "عميق أسفه لخسارة هامة كروية كبيرة خرّجت أجيالاً وكان لها فضلٌ على كرة القدم اللبنانية".
 
 
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