الشحف ينعى المدرب عدنان الشرقي

المدرب التاريخي لنادي الأنصار ومنتخب لبنان لكرة القدم الحاج عدنان الشرقي الذي توفي فجراً بعد صراع مع المرض. نعى أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف،الذي توفي فجراً بعد صراع مع المرض.

وقال الشحف: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف المغفور له الراحل الحاج عدنان الشرقي، سائلاً الله الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر"، معبراً عن "عميق أسفه لخسارة هامة كروية كبيرة خرّجت أجيالاً وكان لها فضلٌ على كرة القدم اللبنانية".