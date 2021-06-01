رياضة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مشكلة كبيرة.. وهذا ما قاله عن كثرة المباريات

Lebanon 24
01-06-2021 | 08:00
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قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ إن جدول المباريات المزدحم سيمثل مشكلة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة حيث سيعاني اللاعبون في الظهور بأفضل مستوياتهم بسبب قصر فترة التعافي.

وشارك المهاجم البولندي في 60 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده منذ استئناف اللعبة في أيار بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال المهاجم البالغ 32 عاما، والذي حطم رقم جيرد مولر في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني، إن المستوى سيتأثر بدون شك عندما يتعرض اللاعبون لضغط كبير.

وأبلغ ليفاندوفسكي صحيفة "تايمز" في مقابلة: "ينسى كثيرون أننا بشر ولسنا آلات ولا يمكن أن نلعب كل يوم في أعلى المستويات.

وتابع:"بالنسبة لكرة القدم وللاعبين الشبان، ستكون هناك مشكلة كبيرة للبقاء على القمة لسنوات عديدة، لأنه في الوقت الحالي وربما في العامين المقبلين هناك مبالغة بإقامة عدد كبير جدا من المباريات".

ويعتقد ليفاندوفسكي، الذي سيحمل آمال بولندا في بطولة أوروبا هذا الصيف، أن المعاناة لن تقتصر على اللاعبين فقط بخصوص عدد المباريات الكبير جدا.

وأضاف: "وحتى بالنسبة للمشجعين، أعتقد أن وجود عدد كبير جدا من المباريات سيكون مملا لأنه إذا انتظرت فترة أطول للمباريات، ستكون هناك توقعات أعلى، بسبب الشعور المتعلق أنك انتظرت هذا الأمر".

وأكمل: "سينخفض مستوى المباريات. من غير الممكن اللعب بنفس هذا المستوى العالي في عدد كبير جدا من المباريات".
المصدر: روسيا اليوم
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