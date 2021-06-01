رياضة

بعد أغويرو.. برشلونة يتعاقد مع مدافع "مانشستر سيتي"

Lebanon 24
01-06-2021 | 11:00
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أكد برشلونة اليوم الثلاثاء التعاقد مع إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءا من أول تموز عندما ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيعود غارسيا إلى نادي طفولته بعقد يمتد حتى موسم 2025-2026 بعدما قضى ثلاث سنوات في سيتي وسيلحق بزميله المهاجم سيرجيو أغويرو الذي انتقل من الفريق ذاته إلى كامب نو.

وقال برشلونة إنه وضع شرطا جزائيا يبلغ 400 مليون يورو (489.52 مليون دولار) في عقد اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

وشارك غارسيا في 12 مباراة فقط في كل المسابقات خلال موسم 2020-2021 بسبب الإصابات والمرض ولأسباب فنية.
المصدر: روسيا اليوم
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