رياضة

حيدر ينعي الراحل الشرقي: "فقدنا أحد رموز كرة القدم اللبنانية"

Lebanon 24
01-06-2021 | 05:05
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نعى رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر المدرّب عدنان الشرقي بعد وفاته فجر اليوم اثر صراع طويل مع المرض.

وقال حيدر "فقدنا اليوم أحد أبرز رموز كرة القدم اللبنانية، وقامة رياضية كبيرة خرّجت الكثير من النجوم على مدى أعوام".

وأضاف "لقد أمضى الشرقي سنوات طويلة من العطاء في كرة القدم وعمل بإخلاص وتفانٍ في اللعبة الأحب على قلبه، وسيبقى معنا بذكرياته الطيّبة وبصماته التي لن يمحوها الزمن".

وتابع "أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة المرحوم وأسرة كرة القدم اللبنانية برحيل أسطورة الملاعب اللبنانية، ونسأل الله ان يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصّبر والسّلوان".
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