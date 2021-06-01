رئيس يويفا: تلقينا تهديدات من أندية دوري السوبر

واصل ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، هجومه على الأندية التي اقترحت تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي.وأكد تشيفرين أن هذه البطولة قد انتهت قبل أن تبدأ، وجدد هجومه ضد جميع الأندية التي اقترحت تأسيسها، خاصة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حتى أكثر الناس جهلا في العالم يدرك أن السوبر ليج قد انتهى".وتابع: "لقد تلقيت بعض الرسائل، لم أقرأها، لكن قسمنا القانوني يقول إن هناك رسائل تهديد بكل الطرق" من جانب هذه الأندية.وأضاف: "يقولون إن السوبر ليج لا يزال موجوداً، وبعد يومين أرسلوا طلبًا للعب في دوري أبطال أوروبا".واستطرد قائلا: "قالوا إن دوري الأبطال انتهى، لكنهم ما زالوا يريدون المشاركة فيه".وختم رئيس يويفا تصريحاته قائلا: "لا يمكن أن يكون مستقبل كرة القدم في يد هؤلاء".