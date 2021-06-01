رياضة

رئيس يويفا: تلقينا تهديدات من أندية دوري السوبر

Lebanon 24
01-06-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-829101-637581717212671270.jpg
Doc-P-829101-637581717212671270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، هجومه على الأندية التي اقترحت تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأكد تشيفرين أن هذه البطولة قد انتهت قبل أن تبدأ، وجدد هجومه ضد جميع الأندية التي اقترحت تأسيسها، خاصة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حتى أكثر الناس جهلا في العالم يدرك أن السوبر ليج قد انتهى".

وتابع: "لقد تلقيت بعض الرسائل، لم أقرأها، لكن قسمنا القانوني يقول إن هناك رسائل تهديد بكل الطرق" من جانب هذه الأندية.

وأضاف: "يقولون إن السوبر ليج لا يزال موجوداً، وبعد يومين أرسلوا طلبًا للعب في دوري أبطال أوروبا".

واستطرد قائلا: "قالوا إن دوري الأبطال انتهى، لكنهم ما زالوا يريدون المشاركة فيه".

وختم رئيس يويفا تصريحاته قائلا: "لا يمكن أن يكون مستقبل كرة القدم في يد هؤلاء".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-01
08:00 | 2021-06-01
05:05 | 2021-06-01
05:00 | 2021-06-01
04:32 | 2021-06-01
02:00 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website