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رياضة
ريال مدريد يقترب من التجديد للجوكر
Lebanon 24
01-06-2021
|
16:00
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد فاسكيز رسميًا مع ريال مدريد في حزيران المقبل، وكان هناك اختلاف حول شروط العقد الجديد، ما فتح باب التكهنات بشأن احتمالية مغادرة اللاعب.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فاسكيز سوف يستمر مع ريال مدريد، وسيوقع عقدًا جديدًا لمدة 3 مواسم.
وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد أنهى جميع البنود الخاصة بعقد فاسكيز الجديد، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي.
وقدم فاسكيز موسمًا مميزًا للغاية مع ريال مدريد، حيث أشركه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرنجي، في أكثر من مركز وأجاد بهم جميعًا، وهو ما دفع إدارة النادي الملكي للتمسك باستمراره.
واختتمت الصحيفة، بأن فاسكيز سيكون اللاعب الثاني الذي يجدد عقده مع ريال مدريد، بعد الكرواتي لوكا مودريتش الذي جدد بالفعل حتى صيف 2022.
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