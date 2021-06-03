رياضة

رحيل مبابي لمدريد يمهد لانتقال رونالدو لباريس

Lebanon 24
03-06-2021 | 14:00
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مع اختتام معظم المسابقات الكروية الرئيسية في أوروبا، بدأت التسريبات المتعلقة بصفقات الأندية القادمة، وأبرزها المتعلقة بالنجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي.


وتوقع تقرير لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن يؤدي انتقال مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، إلى دعم إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس، والتحاقه بباريس سان جرمان الفرنسي.

وأضاف التقرير أن مبابي يمثل "أولوية" بالنسبة للمدير الفني الجديد للنادي الملكي، كارلو أنشيلوتي، رغم المبلغ الطائل الذي سيتوجب على الفريق الإسباني تأمينه لقاء الصفقة.
 
وفي المقابل، هناك تسريبات تتحدث عن استعداد باريس سان جرمان لضم رونالدو بديلا لمبابي، وسط أنباء تتحدث عن رغبة "الدون" في الرحيل عن يوفنتوس بعد موسم صعب مرّ به الفريق الإيطالي.

وحسبما ذكر موقع "إي إس بي إن" الرياضي، فإن مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، لم يستبعد رحيل رونالدو عن الفريق، قبل عام من انتهاء عقده.
 
وكانت الصحافة الإيطالية قد شنت هجوما لاذعا على رونالدو بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.

وترجح تقارير رياضية موافقة إدارة يوفنتوس على بيع رونالدو نظرا للراتب الكبير الذي يتقاضاه والبالغ 32 مليون يورو سنويا، الأمر الذي يحول دون إبرام صفقات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق.
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