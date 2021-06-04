رياضة

رغم هدف ميسي.. الأرجنتين تكتفي بالتعادل في تصفيات "مونديال 2022"

Lebanon 24
04-06-2021 | 15:00
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اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل 1-1 مع منتخب تشيلي في تصفيات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الليلة الماضية والتي سجّل فيها قائد الأرجنتين ليونيل ميسي هدفاً لمنتخب بلاده في الشوط الأول.
ونفذ ميسي ركلة الجزاء بنجاح في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من جييرمو ماريبان على لاوتارو مارتينيز، وأدرك أليكسيس سانشيز التعادل في الدقيقة 37 بعد تمريرة من غاري ميديل.

وأنقذ كلاوديو برافو حارس تشيلي ركلة حرة من ميسي ليحافظ على التعادل في نهاية الشوط الأول.

وكانت المباراة التي أقيمت في "سانتياغو ديل إسترو" هي الرسمية الأولى للأرجنتين منذ تشرين الثاني وقدم الفريقان أداء متواضعا.

وضغطت الأرجنتين بمرور الوققت لكن تشيلي صمدت حتى في ظل غياب أرتورو فيدال لإصابته بفيروس كورونا.
 
وحافظت الأرجنتين على سجلها الخالي من الهزيمة على أرضها أمام تشيلي للمباراة 35 على التوالي كما أنها لم تخسر في آخر 12 مباراة منذ الهزيمة أمام البرازيل في قبل نهائي كأس كوبا أميركا في 2019.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات المؤهلة للنهائيات في قطر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متأخرة بنقطة واحدة عن البرازيل التي تلعب ضد الإكوادور اليوم الجمعة.

وتأتي تشيلي في المركز السادس بخمس نقاط من خمس مباريات.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات فيما يخوض خامس الترتيب ملحق التصفيات العالمية.

وفي وقت سابق، فازت بوليفيا 3-1 على ضيفتها فنزويلا فيما اكتفت أوروغواي بالتعادل بدون أهداف مع باراغواي في مونتيفيديو.
 
المصدر: روسيا اليوم
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