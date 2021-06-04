رغم هدف ميسي.. الأرجنتين تكتفي بالتعادل في تصفيات "مونديال 2022"

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل 1-1 مع منتخب تشيلي في تصفيات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الليلة الماضية والتي سجّل فيها قائد الأرجنتين ليونيل ميسي هدفاً لمنتخب بلاده في الشوط الأول.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء بنجاح في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من جييرمو ماريبان على لاوتارو مارتينيز، وأدرك أليكسيس سانشيز التعادل في الدقيقة 37 بعد تمريرة من غاري ميديل.



وأنقذ كلاوديو برافو حارس تشيلي ركلة حرة من ميسي ليحافظ على التعادل في نهاية الشوط الأول.



وكانت المباراة التي أقيمت في "سانتياغو ديل إسترو" هي الرسمية الأولى للأرجنتين منذ تشرين الثاني وقدم الفريقان أداء متواضعا.



وضغطت الأرجنتين بمرور الوققت لكن تشيلي صمدت حتى في ظل غياب أرتورو فيدال لإصابته بفيروس كورونا.