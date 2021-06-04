رياضة

بعد رحيله عن الريال.. هكذا يقضي زيدان أيامه! (صورة)

Lebanon 24
04-06-2021 | 11:00
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بعد الابتعاد عن قلعة سانتياغو برنابيو في 27 أيار الماضي مع إعلان ريال مدريد بشكل رسمي رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من منصب المدير الفني، ظهرت صور جديدة تكشف حياة "زيزو" وأسرته. وظهر زيدان في أخر صورة له على "إنستغرام" بملابس رياضية حاملًا بين يديه أحد أفراد منزله وهو جرو صغير من فصيلة البودل هذا الصغير حديث الانضمام إلى بيت زيدان، ويبدو أنه أصبح جزءا من حياتهم منذ شهر و نصف فقط.

ويبدو أن جميع أفراد عائلة زيدان، يقضون أيام الإجازة في مكان غير معروف ولكنه من خلال الصور يوحي بأنه مكان يحتوي على شواطئ خلابة وبقاع ساحرة.



المصدر: سكاي نيوز
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