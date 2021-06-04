رياضة

بعد فوزه بدوري الابطال.. تشيلسي يكافئ توخيل بعقد جديد

Lebanon 24
04-06-2021 | 23:00
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل البالغ 47 عاما لمدة عامين لغاية صيف 2024.

ورغم تولي توخيل تدريب تشيلسي في منتصف الموسم الكروي المنصرم، بعد أن أقال "البلوز" المدرب فرانك لامبارد، استطاع المدرب الألماني إنهاء "البريميرليغ" في المربع الذهبي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقاد توخيل تشيلسي إلى التتويج الثاني في تاريخه بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وقال توخيل بعد تمديد عقده: "لا أستطيع تخيل فرصة أفضل من هذه لتجديد العقد. أنا ممتن لهذه التجربة وسعيد جدا للبقاء ضمن عائلة تشيلسي".

وأضاف المدرب الألماني: "لا يزال لدينا المزيد في المستقبل، ونتطلع إلى خطواتنا التالية بطموح وترقب كبير".
المصدر: روسيا اليوم
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