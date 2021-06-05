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رياضة
التشكيلة المثالية "للبريميرليغ" تضم عربيا.. وتستبعد آخر
Lebanon 24
05-06-2021
|
02:00
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أنصفت "التشكيلة المثالية" للدوري الإنكليزي الممتاز لاعبا عربيا، فيما استبعدت آخر ظهر مؤخرا رافعا علم فلسطين.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا، أمس الجمعة، عن التشكيلة التي ضمت المصري محمد صلاح، وخلت بشكل مفاجئ، من الجزائري رياض محرز.
بينما حظي بطل الموسم مانشستر سيتي بنصيب الأسد من التشيكلة بواقع 6 لاعبين، هم الحارس البرازيلي إيدرسون، والمدافعين البرتغاليين روبن دياز وجواو كانسيلو، والإنجليزي جون ستونز، وفي الوسط الألماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين، بحسب موقع "كورة".
ومن مانشستر يونايتد ضمت التشكلة المدافع الإنكليزي لوك شو، وزميله البرتغالي برونو فيرنانديز.
واختارت في موقع الهجوم هداف البريميرليغ هاري كين، وزميله في توتنهام، الكوري سون هيونغ مين، ومعهما المصري صلاح نجم ليفربول، وكان لافتا استبعاد النجم الجزائري رياض محرز، الذي تألق بشكل لافت مع مانشستر سيتي، وكان من نجوم الفريق، خاصة في النصف الثاني من الموسم، بحسب "السومرية نيوز".
والشهر الماضي، احتفل محرز، مع جماهيره بالفوز ببطولة البريميرليغ، حاملًا علم فلسطين مع علم بلاده، فى إشارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غفزة (10 – 21 آيار).
المصدر: سبوتنيك
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