لبنان يفوز على سريلانكا ويتصدّر مجموعته

وافتتح جوان العمري التسجيل للمنتخب اللبناني في الدقيقة الـ11 من عمر المباراة، ليضيف بعدها محمد قدوح الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يسجّل العمري هدفه الثاني في الدقيقة الـ44.أما هدفَي سريلانكا، فسجّلهما أحمد رزيق في الدقيقتين الـ10 والـ61.وهذا هو الفوز الثالث للمنتخب اللبناني، ليرفع بالتالي رصيده إلى 11 نقطة من 6 مباريات في صدارة المجموعة، بانتظار مواجهته الحاسمة ضد منتخب تركمانستان في التاسع من الشهر الجاري.