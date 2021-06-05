رياضة

أنشيلوتي واثق من قدرة بيل على العودة إلى تألقه مع ريال مدريد

Lebanon 24
05-06-2021 | 08:00
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قال النجم الويلزي، غاريث بيل، إنه سيكون سعيدًا بالجلوس مع مدرب ريال مدريد الجديد كارلو أنشيلوتي بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا، وتحديد ما إذا كان لديه مستقبل في النادي، فيما أكد المدرب الإيطالي أن "النفاثة الويلزية" قادر على العودة إلى تألقه السابق مع الفريق الملكي، وفقا لموقع "غول" الرياضي.

وكان أنشيلوتي قد قاد دفة  ريال مدريد خلال الموسم الأول لبيل في النادي في 2013-14، والذي انتهى بإنجاز عظيم حيث حقق "الميرنغي" لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا.

وعقب عودة "كارليتو"، قال بيل: ""أعرف أنشيلوتي جيداً، إنه مدرب مذهل، ولقد قضينا أوقاتاً رائعة في الماضي، لكنني لم أتحدث إلى أي شخص بشأن مستقبلي، وحاليا أركز على مشاركتي مع منتخب ويلز في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم".

وأضاف: "بمجرد انتهاء البطولة أنا متأكد أنني سأجري محادثة مع أنشيلوتي".

وبالنسبة لمدرب إيفرتون السابق، فيرى في بيل، الذي جرى استبعاده خلال تولي زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد، لاعباً كبيراً وقادراً على تقديم موسم رائع إذا كانت لديه الرغبة في ذلك.

وقال أنشيلوتي للصحفيين في تصريحات صحيفة: "غاريث لم يلعب كثيراً في الدوري الممتاز الإنلكيزي"في الموسم الماضي عندما كان معاراً لنادي توتنهام هوتسبير، مضيفاً: "لكنه سجل أهدافا وكان مؤثرا في المباريات الأخيرة التي لعبها". 

وأضاف: "أنا أعرفه جيداً. إذا كان لديه الدافع للعب، فيمكنه أن يحظى بموسم رائع. وليس لدي أدنى شك في ذلك، ولا يزال لدي الكثير من الحب لغاريث وإيسكو ومارسيلو، وسيكون لديهم الدافع للمشاركة إذا أظهروا أنهم ما زالوا قادرين على اللعب لريال مدريد".
المصدر: الحرة
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