لاعبون في منتخب البرازيل يعارضون المشاركة في كوبا أميركا

اعترف مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، تيتي، بأن بعض أعضاء فريقه المقرر مشاركتهم في "كوبا أميركا" يعارضون المشاركة في البطولة.ووفقا لما نقلت صحيفة "ماركا" الرياضية، فقد رفض اللاعبون المشاركة بالبطولة لأسباب متعلقة بالسلامة.ولم يظهر كابتن المنتخب البرازيلي، كاسيميرو، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه ضد الإكوادور، ضمن تصفيات كأس العالم، بحسب الصحيفة.وقال تيتي لإن "اللاعبين لديهم رأي واضح جداً، ضد الرئيس، بشأن اللعب بالبطولة"، وفقا لما نقلت الصحيفة.وأوضح أن "هذا هو سبب غياب كاسيميرو اليوم".وكان وزير شؤون الرئاسة البرازيلية، لويس راموس، قد أكد، الأربعاء، أن بلاده ستستضيف بطولة أمم أميركا اللاتينية لكرة القدم، وذلك بعد اعتذار كولومبيا والأرجنتين عن استضافتها في وقت سابق.وكانت كولومبيا قد حرمت من استضافة كوبا أميركا قبل نحو 10 أيام على انطلاقها، بسبب اضطرابات واحتجاجات تشهدها البلاد احتجاجا على سياسة الإغلاق التي تفرضها الحكومة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وبعد ذلك أعلنت الأرجنتين اعتذارها عن تنظيم فعاليات أقدم بطولة قارية في العالم بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.وقال الوزير البرازيلي في تغريده له أن بلاده "لا يمكنها أن تغلق أبوابها في وجه هذه المسابقة التقليدية".وكشف راموس أيضًا أن أربع مدن في البرازيل ستستقبل مباريات البطولة التي ستجري جميعها خلف أبواب مغلقة بعيدا عن الحضور الجماهيري.