رياضة

إبراهيموفيتش: "الملوك كثر لكن الإله واحد وهو أنا"

Lebanon 24
05-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-830280-637584978815862078.jpg
Doc-P-830280-637584978815862078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش إلى تصريحاته النارية وذلك تعليقاً على مسألة غيابه عن منتخب السويد في أمم أوروبا 2020، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ختام الموسم الفائت.

وقال النجم السويدي في حوار مع صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية: "الغياب عن أمم أوروبا محزن؟ المحزن أكثر بالنسبة لي هو الغياب عن ميلان في الكثير من المباريات".

وأصيب إبرا في مواجهة يوفنتوس بالأسابيع الأخيرة من الموسم، ليغيب عن ميلان في المتبقي من المباريات ويتأكد غيابه عن تشكيل منتخب بلاده الذي يستعد لخوض غمار يورو 2020.

وأضاف: "أريد مساعدة الفريق قدر الإمكان، أريد لعب 50 مباراة في الموسم، هذا عادي لي، ولكن يجب أن أتأقلم مع مطالب جسدي وليس عقلي فقط".

وأكمل إبراهيموفيتش: "لست في أفضل حالاتي 100%، ولذا ربما الأفضل هو أن أكون مشجعاً وأشاهد اليورو عن المشاركة فيها".
 
وعن انضمام أوليفييه جيرو لميلان قال: "كلما كان عدد النجوم من الصف الأول أكبر في فريقنا كان الأمر أفضل بالنسبة لنا، نحن لا نملك الكثير من اللاعبين أصحاب البطولات السابقة، لو جاء سيكون مرحباً به".

وأردف مثيرا للجدل: "هل أنا أناني؟ يجب أن أكون كذلك، هناك الكثير من الملوك، لكن هناك إله واحد فقط وهو أنا، لكن من دون زملائي في الفريق لم أكن لأقوم بأي شيء، وأنا أعلم ذلك جيداً".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
16:00 | 2021-06-06
14:00 | 2021-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website