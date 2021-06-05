رياضة

في مباراة كرة قدم.. فريق إسعاف يشعل الإنترنت

Lebanon 24
05-06-2021 | 16:00
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مع اقتراب بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا، لم يلتفت متابعو كرة القدم لمباراة الولايات المتحدة والهندوراس، في بطولة أمم الكونكاكاف، لكن لقطة واحدة من المباراة أشعلت الإنترنت.


وخلال مباراة الولايات المتحدة والهندوراس، في نصف نهائي بطولة أمم الكونكاكاف، تفاجأت الجماهير بلقطة رافقت إصابة أحد اللاعبين.
ومع إصابة اللاعب، دخل فريق طبي مكون من 4 فتيات، بملابس صيفية، ليقوموا بعلاج اللاعب المصاب، وهي لقطة غير مألوفة في عالم كرة القدم، حيث عادة ما يتكون الفريق الطبي من الرجال.

وانتشرت لقطة الحسناوات على أرض الملعب بشكل كبير على مواقع التواص الاجتماعي، وتفاوتت التعليقات بين من يثني على الحركة، ومن يسخر من الموقف.
 
وسخر عدد كبير من مستخدمي تويتر من اللقطة، وقالوا إن المباراة ستتوقف كل دقيقة، حتى يحصل اللاعبين على عناية من الحسناوات.

وكتب أحدهم: "يقال إن المباراة استمرت 30 دقيقة فقط، وبقية الوقت كان اللاعبون يصابون بشد عضلي".

ومن ناحية أخرى، أشاد البعض بخطوة الولايات المتحدة، لكسر الصورة النمطية، واستخدام فتيات مسعفات، بدلا عن الرجال، خلال مباريات كرة القدم.
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