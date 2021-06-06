لوكلير أوّل المنطلقين في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 (فيديو)

حقّق شارل لوكلير سائق فريق "فيراري" قطب الانطلاق الأوّل في سباق "جائزة أذربيجان الكبرى" الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات.



وتفوق السائق القادم من موناكو على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية التي شهدت بعض الحوادث وتوقفت أكثر من مرة في حلبة باكو، أمس السبت، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".

وتوقفت التجارب التأهيلية للسباق 4 مرات بسبب حوادث قبل أن ينجح لوكلير في الحصول على مركز أول المنطلقين، اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي بعد نجاحه في ذلك في سباق موناكو.

وسينطلق من الخط الأمامي إلى جانب لوكلير، سائق "مرسيدس" البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات بعدما احتل المركز الثاني في التجارب، وسينطلق الهولندي ماكس فرستابن سائق "ريد بول" من المركز الثالث.