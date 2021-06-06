رياضة

تنس.. نادال ودجوكوفيتش إلى ثمن نهائي "رولان غاروس"

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:00
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تأهل كل من الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب والصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً إلى ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وتفوق نادال المصنف ثالثا عالميا والساعي لتعزيز رقمه القياسي في البطولة وتحقيق لقبه الـ14، على البريطاني كاميرون نوري الـ45 عالميا بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-3 و6-3 و6-3، ليبلغ الدور الرابع من إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الـ50 في مسيرته.
 
وهذا الفوز هو رقم 103 لنادال "ملك" الملاعب الترابية في "رولان غاروس" مقابل خسارتين فقط، فتخطى فيدرر صاحب 102 انتصارا في بطولة أستراليا و101 في "ويمبلدون"، وضرب موعدا مثيرا في ثمن النهائي مع الإيطالي الصاعد يانيك سينر (19 عالميا) الذي أقصاه من الدور ربع النهائي العام الماضي في طريقه إلى اللقب، والذي تغلب على السويدي ميكايل إيمر 6-1 و7-5 و6-3.
 
ويطمح نادال الملقب بـ"الماتادور" والذي احتفل بعامه الـ35 أمس الأول، للتتويج بلقبه الـ21 في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجر فيدرر، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان دجوكوفيتش تأهل للعام الـ12 توالياً إلى ثمن النهائي بفوزه السهل في وقت سباق أمس على الليتواني ريكارداس بيرانكيس بثلاث مجموعات دون رد، نتائجها: 6-1 و6-4 و6-1.
 
وضرب دجوكوفيتش البالغ 34 عاما، حامل لقب "رولان غاروس" 2016 والباحث عن لقبه الـ19 في البطولات الكبرى، مع الإيطالي الواعد لورينزو موزيتي البالغ 19 عاما.
 
ويسعى دجوكوفيتش أن يكون أول لاعب منذ أكثر من نصف قرن يحرز الألقاب الأربعة الكبرى أكثر من مرة.
 
المصدر: أ ف ب
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