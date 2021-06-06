اليكم ابرز المواعيد الرياضية لليوم

ضمن الأحداث الرياضية التي تقام اليوم على الصعيد العالمي في كرة القدم وكرة السلة، اليكم مواعيد ابرز المواجهات بحسب توقيت بيروت:دوري أمم الكونكاكاف01:30 فجرا: الهندوراس - كوستاريكامباريات دولية ودية18:30 النمسا - سلوفاكيا19:00 إنكلترا - رومانيا19:00 الدانمارك - البوسنة والهرسك19:00 هولندا - جورجيا19:00 لوكسمبورغ - إسكوتلندا19:00 مولدوفا - إذربيجان20:00 النروج - اليونان21:45 بلجيكا - كرواتيا22:45 الجزائر - ماليبطولة أوروبا تحت 21 سنة22:00 ألمانيا - البرتغال.دوري كرة السلة الأميركي20:00 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - أتلانتا هوكس.