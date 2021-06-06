رياضة

اليكم ابرز المواعيد الرياضية لليوم

Lebanon 24
06-06-2021 | 11:00
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ضمن الأحداث الرياضية التي تقام اليوم على الصعيد العالمي في كرة القدم وكرة السلة، اليكم مواعيد ابرز المواجهات بحسب توقيت بيروت:


دوري أمم الكونكاكاف

01:30 فجرا: الهندوراس - كوستاريكا

مباريات دولية ودية

18:30 النمسا - سلوفاكيا

19:00 إنكلترا - رومانيا

19:00 الدانمارك - البوسنة والهرسك

19:00 هولندا - جورجيا

19:00 لوكسمبورغ - إسكوتلندا

19:00 مولدوفا - إذربيجان

20:00 النروج - اليونان

21:45 بلجيكا - كرواتيا

22:45 الجزائر - مالي

بطولة أوروبا تحت 21 سنة

22:00 ألمانيا - البرتغال.

دوري كرة السلة الأميركي

20:00 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - أتلانتا هوكس.
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