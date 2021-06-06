رياضة

ما مصير ميسي مع برشلونة؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 14:00
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لا يزال مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مشكوكا فيه حتى اللحظة، فيما تحدث تقرير صحفي إسباني، الأحد، عن تطور جديد سيحسم مصير نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني هذا الشهر، لذا بات قرار استمراره مع الفريق من عدمه قاب قوسين أو أدنى.

يعرف برشلونة أن مشروعهم بالكامل تحت قيادة الرئيس جوان لابورتا الذي يؤكد أن كل شيء يتجه نحو تجديد عقد ميسي مع البرسا.

وقال لابورتا: "وضع ميسي يسير على ما يرام، لكن الأمر لم ينته بعد".

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن لابورتا، سيقدم العرض الرسمي لميسي بشأن التجديد خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.

وأشار إلى أن ميسي سيقول "نعم" للعرض الرسمي، لكنه ينتظر الحصول على الصيغة النهائية للعقد، ليرى إذا كان بحاجة إلى تغيير أي بند.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه وفقا للمتغيرات الحالية، فإن ميسي سيعلن تجديده بشكل رسمي في منتصف بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.

وزعم برنامج "ألشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن لابورتا وعد ميسي بعقد يمتد لـ10 سنوات منها اللعب لمدة موسمين فقط مع البارسا ثم الانتقال إلى فريق غير أوروبي.
المصدر: روسيا اليوم
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