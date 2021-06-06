حادث لفرستابن يوقف سباق أذربيجان للفورمولا 1

توقف سباق جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعد تعرض ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر بطولة العالم لحادث وهو في طريقه للفوز.وخرج الهولندي فرستابن بدون إصابات من الحادث الذي بدا أنه ثقب مفاجئ في إطار سيارته الخلفي اليساري.وبعد خروج فرستابن تصدر المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول السباق أمام البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، فيما يأتي سيباستيان فيتل ثالثا مع أستون مارتن.