محمد صلاح وأولمبياد طوكيو.. آخر تطورات "الملف الصعب"

كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، آخر التطورات المتعلقة بموقف نجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، من اللعب مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو.



وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية أن "اتصالاتنا مع ليفربول لم تتوقف، ونسعى للحصول على موافقتهم على انضمام صلاح إلى الفريق الأولمبي".

وبيّن أنه "رغم عدم وجود رد نهائي من ليفربول، فإننا نعلق الآمال على الحصول على موافقتهم. وجود صلاح مع المنتخب الأولمبي أمر بالغ الأهمية"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ولفت مجاهد في حديثه لرويترز، إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية للفريق الخاصة بالبطولة، حيث يتعين على جميع الفرق المشاركة تقديم تشكيلتها النهائية المكونة من 30 لاعبا بحلول 30 حزيران.

وكان المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، قد كشف في آذار الفائت، أن مشاركة صلاح في الأولمبياد "قرار ثلاثي".



وقال غريب وقتها في حديث لوكالة فرانس برس، إن "قرار انضمام محمد صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولا قرار فني مني أنا شخصيا، ثم قرار إداري من نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب، ثم رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الأولمبياد".



وأضاف "انضمام صلاح للمنتخب في الأولمبياد تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني، بحثا عن ميدالية أولمبية ستكون الأولى في تاريخ مشاركة كرة القدم المصرية في الأولمبياد".

وتابع: "اسم صلاح كأحد افضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم سينقل منتخب الفراعنة إلى مكانة أخرى في الأولمبياد"، مشيرا إلى أن "وجوده سيفرق معنا كثيرا" مستشهدا بدور البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان الفرنسي في قيادة منتخب بلاده للحصول على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.