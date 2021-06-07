دي بروين مجددا أفضل لاعبي العام في انكلترا

حصل لاعب وسط مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، على جائزة أفضل لاعب في إنكلترا من رابطة اللاعبين المحترفين للعام الثاني على التوالي بعد مساهمته في احتفاظ فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأصبح الدولي البلجيكي ثالث لاعب حائز على جائزة أفضل لاعب بالموسم من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين على التوالي، وذلك جنبا إلى جنب تييري هنري نجم آرسنال وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وسجل دي بروين 10 أهداف في جميع المسابقات وقدم 18 تمريرة حاسمة في مشوار السيتي الذي تمكن فيه من الفوز أيضًا بكأس الرابطة وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام تشيلسي. كما فاز زميله في فريق السيتي فيل فودين، البالغ من العمر 21 عامًا، بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2020-21.