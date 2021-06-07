رياضة

دي بروين مجددا أفضل لاعبي العام في انكلترا

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-830762-637586575820881507.jpg
Doc-P-830762-637586575820881507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حصل لاعب وسط مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، على جائزة أفضل لاعب في إنكلترا من رابطة اللاعبين المحترفين للعام الثاني على التوالي بعد مساهمته في احتفاظ فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

 

وأصبح الدولي البلجيكي ثالث لاعب حائز على جائزة أفضل لاعب بالموسم من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين على التوالي، وذلك جنبا إلى جنب تييري هنري نجم آرسنال وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

 

وسجل دي بروين 10 أهداف في جميع المسابقات وقدم 18 تمريرة حاسمة في مشوار السيتي الذي تمكن فيه من الفوز أيضًا بكأس الرابطة وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام تشيلسي. كما فاز زميله في فريق السيتي فيل فودين، البالغ من العمر 21 عامًا، بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2020-21.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
16:00 | 2021-06-06
14:00 | 2021-06-06
11:00 | 2021-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website