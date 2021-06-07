رياضة

قبل أيام من "اليورو".. إصابة قائد إسبانيا بـ"كورونا"

Lebanon 24
07-06-2021 | 08:00
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أعلن منتخب إسبانيا لكرة القدم، أمس الأحد، إصابة قائده سيرجيو بوسكيتس بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) قبل 8 أيام على مباراته الأولى في بطولة أوروبا "يورو 2020".

وأصبحت استعدادات المنتخب الإسباني في مهب الريح بعد النتيجة الإيجابية لاختبار بوسكيتس، واضطر الفريق لإلغاء مباراة ودية كانت مقررة يوم الثلاثاء أمام ليتوانيا، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن وكالة "رويترز".

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان بموقع المنتخب الوطني على الإنترنت إن بوسكيتس لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 32 عاماً أصيب بفيروس "كورونا" وترك معسكر الفريق.

وجاءت نتيجة فحوص بقية لاعبي الفريق سلبية لكن بوسكيتس واللاعبين الذين خالطوه سيتم عزلهم. ويخوض الآن منتخب إسبانيا تحت 21 عاما مباراة ليتوانيا الودية، وعرض الاتحاد الإسباني رد الأموال لهؤلاء الذين اشتروا تذاكر ولا يرغبون الآن في مشاهدة المباراة.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في بطولة أوروبا 2020 أمام السويد في إشبيلية يوم 14 حزيران قبل أن تواجه بولندا في 19 حزيران وسلوفاكيا بعد أربعة أيام أخرى ضمن المجموعة الخامسة.
المصدر: العربية
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