24
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"البيانكونيري" يحدد بديل رونالدو.. هل يكون موراتا أو إيكاردي؟
Lebanon 24
07-06-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس بدأ بالتحرك للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبا لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "البيانكونيري".
وينتهي عقد رونالدو (36 عاما) صيف 2022، ولكن تقارير صحفية ربطت اسمه مؤخرا بالانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن إشارات كريستيانو للرحيل تدفع النادي للعمل على أكثر من جبهة، حيث يتحرك فيديريكو تشيروبيني، رئيس الإدارة الفنية الجديد في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع مهاجم بديل للنجم البرتغالي.
وأضافت الصحيفة أن تجديد استعارة المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، من أتلتيكو مدريد هو أمر مؤكد، سواء بقي رونالدو أو رحل.
وفي حال اختار رونالدو الذهاب إلى باريس، فإن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، سيكون الخيار الأنسب، خاصة أن يوفنتوس يراقبه منذ عدة سنوات.
كما يراقب "البيانكونيري" اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، كأحد الأهداف المحتملة، لا سيما أن البرازيلي لا يعيش أفضل فتراته تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.
كما أشارت "لاغازيتا ديلو سبورت" إلى أن الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا الشاب، يدخل أيضا ضمن دائرة اهتمامات يوفنتوس.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
02:00 | 2021-06-07
07/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
23:19 | 2021-06-06
06/06/2021 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
04:30 | 2021-06-07
07/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
12:08 | 2021-06-07
07/06/2021 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "البليزر" والشورت.. كارلا حداد بفستان مثير على البحر يبرز جمالها (صور)
Lebanon 24
بعد "البليزر" والشورت.. كارلا حداد بفستان مثير على البحر يبرز جمالها (صور)
09:50 | 2021-06-07
07/06/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-06-07
أمم أوروبا.. تعرفوا على المنتخبات المرشحة لتكون "الحصان الأسود" في البطولة!
11:00 | 2021-06-07
بعرض دفاعي قوي.. لوغان بول يصمد أمام أسطورة الملاكمة مايويذر! (فيديو)
08:00 | 2021-06-07
قبل أيام من "اليورو".. إصابة قائد إسبانيا بـ"كورونا"
05:00 | 2021-06-07
دي بروين مجددا أفضل لاعبي العام في انكلترا
02:00 | 2021-06-07
محمد صلاح وأولمبياد طوكيو.. آخر تطورات "الملف الصعب"
16:00 | 2021-06-06
حادث لفرستابن يوقف سباق أذربيجان للفورمولا 1
فيديو
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
08:00 | 2021-06-07
07/06/2021 23:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
14:00 | 2021-06-06
07/06/2021 23:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
11:00 | 2021-06-06
07/06/2021 23:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact