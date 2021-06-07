رياضة

"البيانكونيري" يحدد بديل رونالدو.. هل يكون موراتا أو إيكاردي؟

Lebanon 24
07-06-2021 | 14:00
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أفادت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس بدأ بالتحرك للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبا لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "البيانكونيري".

وينتهي عقد رونالدو (36 عاما) صيف 2022، ولكن تقارير صحفية ربطت اسمه مؤخرا بالانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن إشارات كريستيانو للرحيل تدفع النادي للعمل على أكثر من جبهة، حيث يتحرك فيديريكو تشيروبيني، رئيس الإدارة الفنية الجديد في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع مهاجم بديل للنجم البرتغالي.

وأضافت الصحيفة أن تجديد استعارة المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، من أتلتيكو مدريد هو أمر مؤكد، سواء بقي رونالدو أو رحل.

وفي حال اختار رونالدو الذهاب إلى باريس، فإن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، سيكون الخيار الأنسب، خاصة أن يوفنتوس يراقبه منذ عدة سنوات.

كما يراقب "البيانكونيري" اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، كأحد الأهداف المحتملة، لا سيما أن البرازيلي لا يعيش أفضل فتراته تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

كما أشارت "لاغازيتا ديلو سبورت" إلى أن الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا الشاب، يدخل أيضا ضمن دائرة اهتمامات يوفنتوس.
المصدر: روسيا اليوم
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