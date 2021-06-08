تحسبا لرحيل رونالدو.. 3 أسماء على رادار يوفنتوس

أوردت تقارير رياضية إيطالية، أن نادي يوفنتوس، بدأ بتقييم البدائل المحتملة لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم، وذلك في حال رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف "السيدة العجوز".

وأثيرت مؤخرا مسألة رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، وخصوصا في أعقاب فشل النادي في تحقيق أي لقب باستثناء كأس إيطاليا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تقارير إيطالية رجحت 3 أسماء قد يحلوا مكان رونالدو إن قرر الرحيل عن يوفنتوس بعد نهائي كأس أمم أوروبا.

وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدير الرياضي الجديد ليوفنتوس، فيديريكو تشيروبيني، يبحث عن لاعب يمكنه خلافة رونالدو.

ومن اللاعبين المرشحين لخلافة رونالدو، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، بالإضافة إلى الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فريق فيورنتينا الشاب.

وأكدت الصحيفة أن تجديد استعارة الإسباني ألفارو موراتا، من أتلتيكو مدريد الإسباني، بات أمرا مؤكدا ولا علاقة له ببقاء رونالدو أو رحيله.

وكان تقرير سابق لـ"لاغازيتا ديلو سبورت"، قد أشار إلى أن يؤدي انتقال كليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، إلى دعم إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس، والتحاقه بباريس سان جرمان الفرنسي.

وأضاف التقرير أن مبابي يمثل "أولوية" بالنسبة للمدير الفني الجديد للنادي الملكي، كارلو أنشيلوتي، رغم المبلغ الطائل الذي سيتوجب على الفريق الإسباني تأمينه لقاء الصفقة.

وفي المقابل، هناك تسريبات تتحدث عن استعداد باريس سان جرمان لضم رونالدو بديلا لمبابي.

وحسبما ذكر موقع "إي إس بي إن" الرياضي، فإن مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، لم يستبعد رحيل رونالدو عن الفريق، قبل عام من انتهاء عقده.

وكانت الصحافة الإيطالية قد شنت هجوما لاذعا على رونالدو بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.