رياضة

عين "برشلونة" على رياض محرز!

Lebanon 24
08-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-831121-637587503246142538.jpg
Doc-P-831121-637587503246142538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن نادي "برشلونة" الإسباني يدرس فكرة التعاقد مع جناح نادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي، الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
"
وزعم المصدر، أنه حدث نقاش حول محرز أثناء اجتماع مسؤولي "برشلونة" مع وكلاء زميله في "مانشستر سيتي"، الدولي الألماني إلكاي غوندوغان.
 
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت في تقرير لها، إن نادي "مانشستر سيتي"، ينوي بيع محرز عند فتح نافذة انتقالات اللاعبين لهذا الصيف، بسبب رغبة الإدارة في الحصول على تمويل عدة صفقات أخرى، قبل أن يرد النجم الجزائري على هذه الإشاعات، بتأكيده على أنه يريد  الاستمرار مع الفريق السماوي الذي انضم إليه في العام 2018.

وينتهي عقد محرز (30 عاما) مع "مانشستر سيتي" في حزيران 2023، وفرض النجم الجزائري اسمه بقوة في تشكيلة "السيتي" في الموسم المنصرم، وكان وراء تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تألق بشكل لافت في أدوار خروج المغلوب، خاصة في مباراة الدور نصف النهائي ضد "باريس سان جيرمان"، التي سجل فيها ثلاثة أهداف.
 


المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2021-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-08
11:00 | 2021-06-08
05:00 | 2021-06-08
02:00 | 2021-06-08
16:00 | 2021-06-07
14:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website