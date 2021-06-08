رياضة

محمد صلاح مُرشح للفوز بجائزة جديدة.. ما هي؟

Lebanon 24
08-06-2021 | 14:00
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رُشح المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، للمنافسة على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي تقدم لأفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة، التي سيتحدد الفائز بها من خلال تصويت الجماهير، إلى جانب صلاح خمسة لاعبين آخرين وهم مهاجم توتنهام، هاري كين، ومهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، وصانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، ومهاجم ليدز يونايتد، باتريك بامفورد، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.

وقدم صلاح مستوى رائعا طوال الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفا وصنع خمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليساعد ليفربول في احتلال المركز الثالث.

وبشكل عام، ساهم الفرعون المصري، الذي اختير الأسبوع الماضي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي عن الموسم المنصرم، في 31 هدفا خلال 51 مباراة في موسم 2020-2021.
المصدر: روسيا اليوم
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