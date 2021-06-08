23
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
محمد صلاح مُرشح للفوز بجائزة جديدة.. ما هي؟
Lebanon 24
08-06-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رُشح المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، للمنافسة على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي تقدم لأفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي.
وضمت قائمة المرشحين للجائزة، التي سيتحدد الفائز بها من خلال تصويت الجماهير، إلى جانب صلاح خمسة لاعبين آخرين وهم مهاجم توتنهام، هاري كين، ومهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، وصانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، ومهاجم ليدز يونايتد، باتريك بامفورد، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.
وقدم صلاح مستوى رائعا طوال الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفا وصنع خمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليساعد ليفربول في احتلال المركز الثالث.
وبشكل عام، ساهم الفرعون المصري، الذي اختير الأسبوع الماضي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي عن الموسم المنصرم، في 31 هدفا خلال 51 مباراة في موسم 2020-2021.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
قبل 4 أيام من زفافها.. جيسيكا عازار تحتفل بالأبيض بوداع العزوبية بحضور نادين نسيب نجيم (صور وفيديو)
Lebanon 24
قبل 4 أيام من زفافها.. جيسيكا عازار تحتفل بالأبيض بوداع العزوبية بحضور نادين نسيب نجيم (صور وفيديو)
02:00 | 2021-06-08
08/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تخطف الأنظار بجمالها وإطلالتها.. شاهدوا نبيلة عواد بالأزرق الملوكي (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تخطف الأنظار بجمالها وإطلالتها.. شاهدوا نبيلة عواد بالأزرق الملوكي (صور)
02:00 | 2021-06-08
08/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
16:09 | 2021-06-08
08/06/2021 04:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنادق والشاليهات والمطاعم في لبنان "مفوّلة" خصوصًا في "الويك آند".. ولكن!
Lebanon 24
الفنادق والشاليهات والمطاعم في لبنان "مفوّلة" خصوصًا في "الويك آند".. ولكن!
05:00 | 2021-06-08
08/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً: في حال انقطاع الكهرباء والانترنت في لبنان.. ما هي البدائل؟
Lebanon 24
هام جداً: في حال انقطاع الكهرباء والانترنت في لبنان.. ما هي البدائل؟
04:30 | 2021-06-08
08/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-06-08
لاعب هندي تخطى رقم ميسي وأصبح وصيفا لرونالدو.. من هو سونيل تشيتري؟ (فيديو)
11:00 | 2021-06-08
إليكم قائمة أغلى 100 لاعب في العالم.. ومفاجأة بحضور ثلاثي عربي
08:00 | 2021-06-08
عين "برشلونة" على رياض محرز!
05:00 | 2021-06-08
تحسبا لرحيل رونالدو.. 3 أسماء على رادار يوفنتوس
02:00 | 2021-06-08
"شرط" من مبابي لتجديد تعاقده مع باريس سان جرمان
16:00 | 2021-06-07
أمم أوروبا.. تعرفوا على المنتخبات المرشحة لتكون "الحصان الأسود" في البطولة!
فيديو
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-06-08
09/06/2021 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
11:00 | 2021-06-08
09/06/2021 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارع غاضب يحطم سيارة باستخدام جرافة.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مزارع غاضب يحطم سيارة باستخدام جرافة.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2021-06-08
09/06/2021 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact