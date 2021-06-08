رياضة

لاعب هندي تخطى رقم ميسي وأصبح وصيفا لرونالدو.. من هو سونيل تشيتري؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2021 | 16:00
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ارتقى أسطورة كرة القدم الهندية، سونيل تشيتري، إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم النشيطين حاليا.

وسجل تشيتري، البالغ عمره 37 عاما، هدفي فوز الهند على بنغلاديش خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبهذه الثنائية، رفع تشيتري، رصيده إلى 74 هدفا دوليا، ليرتقي إلى مركز الوصافة في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم النشيطين، تاركا المركز الثالث للنجم الإماراتي علي مبخوت (73 هدفا)، والرابع  للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك في رصيده 72 هدفا دوليا. 

ولا يزال تشيتري بعيدا جدا عن متصدر القائمة، نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ103 أهداف.

 وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع إنجاز أسطورة الكرة الهندية، حيث نشر عبر حسابه  المخصص لتغطية أخبار كأس العالم في موقع "تويتر"، فيديو لاحتفال تشيتري بإنجازه وتلقيه التهاني بعد نهاية مباراة الهند وبنغلاديش، وعلق "الفيفا" قائلا: "لديه (تشيتري) الآن (أهداف دولية) أكثر من ميسي! ثنائية سونيل تشيتري تمنح النمر الأزرق (الهند) فوزا بنتيجة 2-0 في تصفيات مونديال قطر، وتجعل تشيتري يرفع رصيده إلى 74 هدفا دوليا متخطيا ليونيل ميسي". 

تجدر الإشارة إلى أن النجم الإيراني المعتزل علي دائي، هو من يتصدر بشكل عام (بين اللاعبين الحاليين والمعتزلين) قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي برصيد 109 أهداف، ويتقدم بفارق ستة أهداف فقط عن رونالدو.

ومن المرجح أن ينجح رونالدو في تحطيم رقم دائي أو على الأقل معادلته هذا العام، على اعتبار أن "الدون" مقبل على خوض مجموعة من المباريات مع منتخب بلاده، بينها 3 مباريات على الأقل في بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق منافساتها الجمعة المقبل، وبعض المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.
 
المصدر: روسيا اليوم
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