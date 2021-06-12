رياضة

اعتقال لاعب إيطالي شاب بتهمة الاغتصاب

Lebanon 24
12-06-2021 | 05:00
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أكد مصدر قضائي إيطالي، أمس الجمعة، أنّ لاعب "يوفنتوس" السابق ونادي "جنوى" الحالي، الإيطالي الشاب مانولو بورتانوفا، أصبح رهن الاعتقال المنزلي مع شخصين آخرين، بتهمة الاغتصاب.

وقال المصدر لوكالة "رويترز"، إن فتاة عمرها 23 عاماً، أبلغت الشرطة أنها تعرضت للاغتصاب على يد 4 رجال تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 عاما، في شقة بمدينة سيينا الواقعة بوسط إيطاليا، بعد تناول العشاء في مطعم، في 31 أيار الماضي.

وأضاف المصدر، أن بورتانوفا (21 عاما) وشخصين آخرين، اعتقلوا بعد تحقيقات، وأن السلطات أمرت بفحص هواتفهم.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع لاعب الوسط بورتانوفا، يوم الاثنين المقبل.

وكان بورتانوفا، انضم إلى "جنوى" في كانون الثاني الماضي قادماً من "يوفنتوس"، وشارك مع الفريق في 3 مباريات في الموسم المنصرم.
المصدر: العربية
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