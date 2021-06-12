رياضة

القط الأصم "أخيل" يتنبأ بالفائز من مواجهة روسيا وبلجيكا في كأس أوروبا

Lebanon 24
12-06-2021 | 08:00
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تنبأ القط "أخيل"، بفوز منتخب بلجيكا على مضيفه الروسي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت، في مدينة سان بطرسبورغ، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا.

ويقوم القط "أخيل" الأصم منذ ولادته، الذي كان يحرس اللوحات الثمينة من الفئران في متحف "إرميتاج" الشهير في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، يقوم بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، حيث يتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمام "أخيل"، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ "أخيل" بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.
 
واليوم وضع وعاءان مملوآن بالأكل أمام القط الأصم، وتم وضع علم روسيا بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم بلجيكا بالقرب من الوعاء الثاني.

واختار "أخيل" الوعاء الثاني، وهذا يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب بلجيكا على نظيره الروسي.

وكان "أخيل"، حدد بدقة الفائز في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا، عندما توقع فوز إيطاليا على تركيا، أمس الجمعة.
المصدر: روسيا اليوم
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