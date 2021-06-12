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رياضة
ضربة قاسية.. دي ليخت يغيب عن مواجهة أوكرانيا
Lebanon 24
12-06-2021
|
14:00
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سيغيب مدافع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت، عن المباراة الافتتاحية لفريقه في بطولة أمم أوروبا ضد أوكرانيا، يوم الأحد.
وأعلن مدرب المنتخب الهولندي، فرانك دي بور، أن ماتيس دي ليخت غير جاهز للعب مباراة الفريق الافتتاحية في البطولة الأوروبية.
ولم يذكر دي بور من الذي سيحل محل مدافع يوفنتوس في التشكيلة الأساسية لمباراة الفريق الافتتاحية في يورو 2020.
وتعليقا على عودة المدافع الهولندي لفريقه أوضح دي بور: "الوقت مبكر بعض الشيء. لا نريد المجازفة. لدينا مباراتان آخرتان في المجموعة".
وتوقع دي بور أن يكون دي ليخت جاهزا للمباراة التالية ضد النمسا يوم الخميس، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
ويتعافى دي ليخت من إصابة في الفخذ لكنه كان يتدرب مع الفريق في الأيام الأخيرة، حيث صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه يأمل أن يتمكن من اللعب يوم الأحد في أول مباراة كبرى لهولندا منذ كأس العالم 2014.
وإلى جانب غياب دي ليخت، تفتقد هولندا قلب الدفاع والقائد فيرغيل فان دايك بسبب إصابة في الركبة.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تلعب هولندا جميع مبارياتها في المجموعة الثالثة، في ملعب يوهان كرويف، في أمستردام.
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