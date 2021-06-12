مشهد صادم.. لاعب دنماركي يسقط فجأة داخل الملعب وشكوك بشأن حياته

انهار لاعب المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، فجأة أثناء مباراة منتخب بلاده المقامة حاليا ضد فنلندا ضمن مباريات بطولة أوروبا في كرة القدم.



وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة، المقامة في كوبنهاغن، بثلاث دقائق سقط إريكسن مغشيا عليه، وظهر قبل ذلك بلحظات وكأنه يعاني من صعوبة في التنفس وعيناه واسعتان.

وعلى الفور تجمع اللاعبون حاوله قبل أن يتدخل فريق الإسعاف الطبي، فيما شكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.



وقرر المنظمون بعدها إيقاف المباراة، ليتم في وقت لاحق إعلان تعليق المباراة لوقت غير محدد، وطلبوا من الجماهير مغادرة الملعب، فيما تحدثت تقارير أن اللاعب لا يزال على قيد الحياة.