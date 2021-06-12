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رياضة
رونالدو: أفكارنا وصلواتنا مع إريكسن وعائلته
Lebanon 24
12-06-2021
|
23:00
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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن وعائلته، بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال مباراة بلاده أمام نظيره الفنلندي، اليوم السبت، في "يورو 2020".
ونشر رونالدو "تدوينة" عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" قال فيها: "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان إريكسن وعائلته. يقف عالم كرة القدم معا على أمل الحصول على أخبار جيدة. أنا أعول على عودتك قريبا إلى الملاعب، كريس! ابق قويا!".
وتلقى المنتخب الدنماركي بطل "يورو 1992" ضربة موجعة، بعد أن تعرض نجمه كريستيان إريكسن (29 عاما) لنوبة قلبية سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة، من دون أي احتكاك مع أحد، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.
وتم نقل النجم الدنماركي على نقالة وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، ولكن انتشرت صورة للاعب وهو قد استعاد وعيه أثناء نقله من أرضية الملعب محملا على نقالة.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تويتر"، إن حالة إريكسن مستقرة الآن.
المصدر:
روسيا اليوم
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