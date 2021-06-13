كورونا يضرب منتخب فنزويلا قبل انطلاق كوبا أميركا

أبلغ منتخب فنزويلا لكرة القدم عن وجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني قبل يوم من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب البرازيلي في افتتاح بطولة كوبا أميركا.

ووفقاً لبيان صادر امس السبت في من قبل وزارة الصحة في برازيليا، التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، فإن لاعبين وأعضاء من الجهاز الفتي أصيبوا بالفريق ولكن دون أي أعراض ويعزلون أنفسهم حالياً.

وذكرت الوزارة أيضا أن اتحاد كونميبول تم إبلاغه بالموقف.

وذكرت فنزويلا الجمعة ان قائد الفريق توماس رينكون، لم يسافر للبرازيل لأنه يعاني من أعراض إنفلونزا.

في نفس اليوم، قرر اتحاد كونميبول تغيير قواعد كوبا أميركا وألغت الحد الأقصى للتبديلات وهو خمسة حاليا في القائمة النهائية للفريق بسبب الجائحة.

وتم منح البرازيل استضافة كوبا أمريكا بعدما استبعدت كولومبيا، بسبب الاضطرابات السياسية، واستبعدت الأرجنتين أيضاً بسبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.