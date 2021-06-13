رياضة

صورها انتشرت على الانترنت.. شاهدوا ردة فعل زوجة إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه

Lebanon 24
13-06-2021 | 10:00
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دخلت زوجة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، في نوبة من البكاء والانهيار، بعد سقوط لاعب إنتر ميلان مغشيا عليه خلال مجريات مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في بطولة كأس أوروبا، أمس السبت.

وسقط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان.
 
وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وشوهدت زوجة إريكسن، تنزل إلى أرضية الملعب وهي في حالة انهيار شديدة، وتدخل رجال الأمن لمنعها من حضور عملية إنعاش وإفاقة اللاعب الدنماركي قبل نقله إلى المستشفى.
 
 
كما ظهر قائد المنتخب الدنماركي سيمون كيير، وحارس مرماه كاسبر شمايكل، وهما يواسيان زوجة إريكسن ويحاولان منعها من رؤية زوجها في تلك الحالة.
 


وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن مغشيا عليه، ثم تم إنعاشه واستعاد وعيه قبل نقله إلى المستشفى، وهو بحالة مستقرة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة التي تدخل في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، انتهت بفوز فنلندا بهدف دون رد.
المصدر: وكالات
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