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رياضة
أول رسالة من إريكسن بعد نجاته من الموت
Lebanon 24
13-06-2021
|
17:00
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قال المدير التنفيذي لإنتر ميلان، بيبي ماروتا، إن نجم فريقه، الدنماركي كريستيان إريكسن، في حالة مستقرة، بعد الحادث المفزع الذي تعرض له في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت.
وسقط إريكسن على أرض الملعب مغشيا عليه دون تدخل من أحد، وأثار حالة من الرعب، وتوقفت المباراة وتم تعليقها لفترة ونقل اللاعب للمستشفى، قبل أن تستأنف في وقت لاحق.
وقال ماروتا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "النبأ السار هو أن كريستيان كتب في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، رسالة إلى زملائه في المحادثة الجماعية الخاصة بإنتر ميلان. طمأن الجميع وتمنى العودة. أود أن أقول إنه يشعر بتحسن كبير".
وأضاف: "شاهدنا الصور على شاشات التلفزيون التي أشارت لحدوث شيء ما دراماتيكي، كنا طوال المساء في خوف ورهبة، ولكن لحسن الحظ، كل شيء انتهى بشكل جيد"، بعدما نجا إريكسن من الموت واستعاد وعيه.
وتابع: "لا يمكنني الخوض في تفاصيل ما حدث لأن اللاعب تحت رعاية أطباء المنتخب الدنماركي. سيكون من الأصح أن يصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانا رسميا"، ليكشف عن حالة إريكسن.
وأكمل: "عندما تحدث مثل هذه الأشياء، يتوحد عالم الرياضة.. لقد تلقى إريكسن الدعم والمساندة من العديد من المشاهير، وكذلك من الأشخاص الأقل شهرة ومن مشجعي الأندية المنافسة. نحن متحدون في أننا نتمنى له الأفضل".
المصدر:
روسيا اليوم
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