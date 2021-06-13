24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية في التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا
Lebanon 24
13-06-2021
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر لبنان أمام مضيفته كوريا الجنوبية 1 - 2 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم في غويانغ، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023 ضمن المجموعة الثامنة.
وينتظر لبنان نتائج بقية المجموعات لمعرفة ما اذا كان سيتأهل للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية للمونديال، ولحجز مقعد مباشر في كأس آسيا للمرة الثانية تواليا، والثالثة في تاريخع بعد 2000 في بيروت و2019 في الامارات.
وافتتح حسن "سوني" سعد التسجيل للبنان في الدقيقة 12 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء الى الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الكوري الجنوبي.
إلا ان الشوط الثاني شهد اهتزاز شباك الحارس مهدي خليل مرتين، اولاهما من كرة رأسية اثر ضربة ركنية، والثانية من علامة الجزاء عبر مهاجم توتنهام هوتسبر الانكليزي بارك جي سونغ.
تابع
الأكثر قراءة
بعد فستانها الأحمر بزفاف جيسيكا عازار.. هجوم على أصالة من شقيقتها (صور)
Lebanon 24
بعد فستانها الأحمر بزفاف جيسيكا عازار.. هجوم على أصالة من شقيقتها (صور)
02:00 | 2021-06-13
13/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
12:31 | 2021-06-13
13/06/2021 12:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وقائع تكشف.. شرارة واحدة "خطيرة" تشعلُ الشارع في لبنان
Lebanon 24
وقائع تكشف.. شرارة واحدة "خطيرة" تشعلُ الشارع في لبنان
05:00 | 2021-06-13
13/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى كبيرة دخلت إلى غرفة في مخيم البداوي.. وهكذا كان مصيرها! (صور)
Lebanon 24
أفعى كبيرة دخلت إلى غرفة في مخيم البداوي.. وهكذا كان مصيرها! (صور)
00:41 | 2021-06-13
13/06/2021 12:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
11:22 | 2021-06-13
13/06/2021 11:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-06-13
كيار وإريكسن.. 3 إجراءات طبية تكشف "بطولة القائد"
14:00 | 2021-06-13
روجيه الفغالي بطل رالي الربيع ال36
11:00 | 2021-06-13
أول رسالة من إريكسن بعد نجاته من الموت
08:00 | 2021-06-13
كورونا يضرب منتخب فنزويلا قبل انطلاق كوبا أميركا
03:00 | 2021-06-13
صورها انتشرت على الانترنت.. شاهدوا ردة فعل زوجة إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه
02:00 | 2021-06-13
صلاح يحذف تغريدة بسبب إريكسن! (صورة)
فيديو
بعد 15 سنة.. فنان شهير يوضح حقيقة ضربه لهيفا وهبي (فيديو)
Lebanon 24
بعد 15 سنة.. فنان شهير يوضح حقيقة ضربه لهيفا وهبي (فيديو)
07:10 | 2021-06-13
14/06/2021 01:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-06-13
14/06/2021 01:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشترك بـ"ذا فويس كيدز" فار مطلوب بعد محاولة قتل! (فيديو)
Lebanon 24
مشترك بـ"ذا فويس كيدز" فار مطلوب بعد محاولة قتل! (فيديو)
02:00 | 2021-06-13
14/06/2021 01:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact