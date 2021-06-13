رياضة

خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية في التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا

Lebanon 24
13-06-2021 | 05:15
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خسر لبنان أمام مضيفته كوريا الجنوبية 1 - 2 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم في غويانغ، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023 ضمن المجموعة الثامنة.

وينتظر لبنان نتائج بقية المجموعات لمعرفة ما اذا كان سيتأهل للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية للمونديال، ولحجز مقعد مباشر في كأس آسيا للمرة الثانية تواليا، والثالثة في تاريخع بعد 2000 في بيروت و2019 في الامارات.

وافتتح حسن "سوني" سعد التسجيل للبنان في الدقيقة 12 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء الى الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الكوري الجنوبي.

إلا ان الشوط الثاني شهد اهتزاز شباك الحارس مهدي خليل مرتين، اولاهما من كرة رأسية اثر ضربة ركنية، والثانية من علامة الجزاء عبر مهاجم توتنهام هوتسبر الانكليزي بارك جي سونغ.
 
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