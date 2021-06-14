رياضة

البرازيل تفتتح كوبا أميركا بالفوز بثلاثية على فنزويلا

Lebanon 24
14-06-2021 | 02:00
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افتتحت البرازيل منافسات كأس كوبا أميركا 2021 لكرة القدم بالفوز 3-صفر على فنزويلا، مساء أمس الأحد، بعد السيطرة على المنافس قليل الخبرة من البداية وحتى النهاية في مباراة من طرف واحد.

 

وسجل المدافع ماركينيوس الهدف الأول في منتصف الشوط الأول عندما كان محظوظا في اصطدام محاولته بكعب القدم في مدافع منافس قبل أن تدخل شباك المنتخب الزائر.

 

وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما نفذ ركلة جزاء بعد مرور 19دقيقة من الشوط الثاني بعد حصول دانيلو على خطأ داخل المنطقة.

 

وجعل البديل جابرييل باربوسا النتيجة 3-صفر قبل دقيقتين من النهاية عندما قابل بصدره كرة عرضية من نيمار الذي راوغ الحارس بمهارة ثم صنع الهدف.

 

وستلعب البرازيل المباراة المقبلة أمام بيرو يوم 17 حزيران ، بينما تلعب فنزويلا ضد كولومبيا في اليوم التالي.

المصدر: سكاي نيوز
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