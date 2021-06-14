رياضة

"يورو 2020".. هولندا تتخطّى أوكرانيا بشقّ الأنفس!

Lebanon 24
14-06-2021 | 01:46
A-
A+
Doc-P-832987-637592575347218234.jpg
Doc-P-832987-637592575347218234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحبط المنتخب الهولندي "ريمونتادا" منتخب أوكرانيا في الوقت القاتل، بعدما اقتنص فوزاً مثيراً عليه 3-2 بشقّ الأنفس في الدقائق الأخيرة، أمس الأحد، بمستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وحصد منتخب هولندا، المتوج باللقب عام 1988، أول 3 نقاط في رصيده بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق هدف خلف منتخب النمسا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعد تغلبه 3-1 على مقدونيا الشمالية في وقت سابق من اليوم، فيما بقي منتخب أوكرانيا بلا رصيد من النقاط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وبادر المنتخب الهولندي بالتسجيل عبر لاعبه جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميله فوتر فيغورست الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلب المنتخب الأوكراني الطاولة على نظيره الهولندي، بعدما سجل نجماه أندريه يارمولنكو ورومان ياريمتشيوك هدفين في الدقيقتين 75 و79 على الترتيب، لكن دينزل دومفريس منح النقاط الثلاث لهولندا، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-06-14
03:57 | 2021-06-14
02:00 | 2021-06-14
23:32 | 2021-06-13
16:00 | 2021-06-13
14:00 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website