"يورو 2020".. هولندا تتخطّى أوكرانيا بشقّ الأنفس!

أحبط المنتخب الهولندي "ريمونتادا" منتخب أوكرانيا في الوقت القاتل، بعدما اقتنص فوزاً مثيراً عليه 3-2 بشقّ الأنفس في الدقائق الأخيرة، أمس الأحد، بمستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".وحصد منتخب هولندا، المتوج باللقب عام 1988، أول 3 نقاط في رصيده بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق هدف خلف منتخب النمسا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعد تغلبه 3-1 على مقدونيا الشمالية في وقت سابق من اليوم، فيما بقي منتخب أوكرانيا بلا رصيد من النقاط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وبادر المنتخب الهولندي بالتسجيل عبر لاعبه جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميله فوتر فيغورست الهدف الثاني في الدقيقة 58.وقلب المنتخب الأوكراني الطاولة على نظيره الهولندي، بعدما سجل نجماه أندريه يارمولنكو ورومان ياريمتشيوك هدفين في الدقيقتين 75 و79 على الترتيب، لكن دينزل دومفريس منح النقاط الثلاث لهولندا، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85.