رياضة

أول تعليق من النجم الدنماركي إريكسن بعد سقوطه "المخيف" في أمم أوروبا

Lebanon 24
14-06-2021 | 08:57
A-
A+
Doc-P-833032-637592653012728687.jpg
Doc-P-833032-637592653012728687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، على واقعة سقوطه المفاجئ والمخيف إثر تعرضه لنوبة قلبية، خلال مباراة بلاده ضد فنلندا، في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

ونشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عبر غلافها عن عددها الصادر الاثنين أول تصريح لإريكسن بعد الحادثة، قال فيه: "شكرا لكم.. لن أستسلم"، مضيفاً: "أشعر بتحسن الآن، لكني أريد أن أفهم ما حدث، أريد أن أقول شكرا لكم جميعا على ما فعلتموه من أجلي".
 
وسقط إريكسن، البالغ 29 عاماً، على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة أمام فنلندا، عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه، وسط دائرة شكلها زملاء اللاعب، في مشهد مرعب.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم نقل اللاعب على حمالة، رفقة الجهاز الطبي ولاعبي المنتخب الدنماركي، الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.

وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن، واستؤنفت بعد ساعة ونصف، بعد أنباء من قبل الاتحادين الأوروبي والدنماركي عن استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه.
 
وانتهت المباراة بفوز تاريخي لمنتخب فنلندا (1-0)، المشارك لأول مرة في نهائيات كاس أمم أوروبا لكرة القدم.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-06-14
02:00 | 2021-06-14
01:46 | 2021-06-14
23:32 | 2021-06-13
16:00 | 2021-06-13
14:00 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website