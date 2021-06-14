أول تعليق من النجم الدنماركي إريكسن بعد سقوطه "المخيف" في أمم أوروبا

علق نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، على واقعة سقوطه المفاجئ والمخيف إثر تعرضه لنوبة قلبية، خلال مباراة بلاده ضد فنلندا، في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".



ونشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عبر غلافها عن عددها الصادر الاثنين أول تصريح لإريكسن بعد الحادثة، قال فيه: "شكرا لكم.. لن أستسلم"، مضيفاً: "أشعر بتحسن الآن، لكني أريد أن أفهم ما حدث، أريد أن أقول شكرا لكم جميعا على ما فعلتموه من أجلي".

وسقط إريكسن، البالغ 29 عاماً، على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة أمام فنلندا، عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه، وسط دائرة شكلها زملاء اللاعب، في مشهد مرعب.



وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم نقل اللاعب على حمالة، رفقة الجهاز الطبي ولاعبي المنتخب الدنماركي، الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.



وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن، واستؤنفت بعد ساعة ونصف، بعد أنباء من قبل الاتحادين الأوروبي والدنماركي عن استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه.

وانتهت المباراة بفوز تاريخي لمنتخب فنلندا (1-0)، المشارك لأول مرة في نهائيات كاس أمم أوروبا لكرة القدم.